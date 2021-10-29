В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.18
Войти в почту

Гинцбург назвал сроки действия назальной вакцины от COVID-19

Lenta.ru
7 часов назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости оценил, что использовать назальную вакцину от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода.

Гинцбург назвал сроки действия назальной вакцины от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом специалист отметил, что сроки действия защиты вакцины еще требуют изучения.

«Не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — назвал сроки он.

Ранее в Гинцбург заявил, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата «Спутник V». Он уточнил, что лицензия на разработку второго препарата была подана компанией «Генериум». Их вакцина от коронавируса будет отдельно проходить процедуру регистрации и иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором.

Сам центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму «Спутника V» в виде замороженного раствора. В компании заявили, что вакцина переносится лучше, чем обычная, при этом не уступает ей в эффективности.

Другое,Александр Гинцбург,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители