Гинцбург назвал сроки действия назальной вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости оценил, что использовать назальную вакцину от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода.

При этом специалист отметил, что сроки действия защиты вакцины еще требуют изучения.

«Не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — назвал сроки он.

Ранее в Гинцбург заявил, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата «Спутник V». Он уточнил, что лицензия на разработку второго препарата была подана компанией «Генериум». Их вакцина от коронавируса будет отдельно проходить процедуру регистрации и иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором.