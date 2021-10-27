Российские ракетоносцы облетели Баренцево и Норвежское моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 облетели Баренцево и Норвежское море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — приводит агентство заявление военного ведомства.

Их сопровождали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, а на отдельных этапах — истребители F-16 ВВС Норвегии. Полет над акваториями продолжался около восьми часов. В Минобороны подчеркнули, что полет, как и всегда, прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.