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В WhatsApp теперь можно жаловаться на хамство в переписке с интернет-магазинами

Ferra.ru
8 часов назад

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция — оценка сообщений бизнес-аккаунтов.

В WhatsApp теперь можно жаловаться на хамство в переписке с интернет-магазинами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как правило, бизнес-аккаунты принадлежат интернет-магазинам и сервисным компаниям, и с пользователями общаются операторы службы поддержки. Функция призвана помочь владельцам бизнес-аккаунтов получить обратную связь и, при необходимости, улучшить свои процессы обслуживания пользователей.

Функция представляет систему из 5 звёзд, с помощью которых можно оценить любое сообщение бизнес-аккаунта, при этом все оценки анонимны.

Пока эта функция проходит бета-тестирование и доступна на устройствах с Android, но уже есть тестовая сборка и для iOS. Чтобы начать пользоваться новой функцией, обладатели бета-версии WhatsApp должны нажать и удерживать палец на сообщении в чате бизнес-аккаунта до момента открытия диалогового окна. Если ранее в результате таких действий появлялись только пункты «Копировать» и «Пожаловаться», то теперь для бета-тестеров добавился пункт «Оценить» (Rate).

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