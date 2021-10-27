В Китае показали надувной танк

Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) используют макеты основных боевых танков для обучения экипажей. Надувную копию китайского танка Type 99A показали в сюжете китайского телеканала CCTV-7. На соответствующее видео обратила внимание «Российская газета».

Сюжет рассказывает о подготовке экипажей китайских танков в учебном центре НОАК. Курсанты используют компьютерные тренажеры и макеты бронетехники. Так, для обучения будущих танкистов используют надувные макеты основных боевых танков Type 99A.

Надувной танк повторяет габариты и внешность настоящей машины. Так, на макете можно рассмотреть имитацию топливных баков, дымовых гранатометов и прицельных приспособлений. Надувные танки используют для отработки визуального определения дружественной техники.

Издание отмечает, что надувные макеты также можно использовать на учениях. Это позволяет сохранить ресурс техники во время маневров. В боевых условиях имитаторы машин могут отвлечь огонь противника от настоящих танков.

Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе назвал срок завершения государственных испытаний российского танка Т-14 «Армата». По его словам, испытания машины могут завершить в 2022 году.