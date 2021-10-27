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В жилом доме в Улан-Удэ прогремел взрыв

Газета.Ru
2 часа назад

Взрыв прогремел в одной из пятиэтажек Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал ТИВИКОМ NEWS.

В жилом доме в Улан-Удэ прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в квартире дома 4 по улице Московская.

По данным Telegram-канала, от ударной волны в одной из соседских квартир обвалилась стена, а в детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машину, она почти полностью сгорела. В другой квартире по соседству обрушилась смежная стена.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по республике Бурятия, в результате происшествия никто не пострадал.

Накануне, 26 октября, в Балтийске Калининградской области в пятиэтажном доме на улице Ушакова случился взрыв. По предварительной информации, в здании нет разрушений конструкций, взрывом выбило лишь окна. Были спасены 13 человек.

Другое,МЧС,газета "Известия",
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