В жилом доме в Улан-Удэ прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одной из пятиэтажек Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал ТИВИКОМ NEWS.

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Уточняется, что инцидент произошел в квартире дома 4 по улице Московская.

По данным Telegram-канала, от ударной волны в одной из соседских квартир обвалилась стена, а в детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машину, она почти полностью сгорела. В другой квартире по соседству обрушилась смежная стена.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по республике Бурятия, в результате происшествия никто не пострадал.