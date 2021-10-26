В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.49
Войти в почту

Несколько миллионов пользователей Android тайно подписали на платные сервисы

Газета.Ru
9 часов назад

Свыше 10 млн Android-устройств подверглись массовой кибератаке UltimaSMS, говорится в поступившем в «Газету.Ru» отчете компании по кибербезопасности Avast.

Несколько миллионов пользователей Android тайно подписали на платные сервисы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В кампании было задействовано более 150 мошеннических приложений, которые оформляли подписки на дорогостоящие сервисы без ведома пользователей. Таким образом мошенникам удалось заработать несколько миллионов долларов.

Зловредные программы были замаскированы под игры, сторонние клавиатуры, сканеры QR-кодов, фоторедакторы и многое другое.

Сразу после загрузки ПО собирала пользовательские данные. Так, приложения имели доступ к местоположению, IMEI и языку операционной системы. Кроме того, пользователь должен был оставить номер телефона и почту, чтобы воспользоваться заявленным функционалом.

Получив все права и данные, программы подписывали пользователей на СМС-сервис, который обходился жертвам в $40 ежемесячно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как мошенники используют сериал «Игра в кальмара» в своих схемах.

Другое,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители