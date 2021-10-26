Нефть подорожала на заявлениях представителей ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% – до 85,43 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% – до 83,89 доллара за баррель. Днем ранее фьючерсы WTI превысили отметку в 85 долларов за баррель впервые с 2014 года, передает РИА «Новости».

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, еще не пройден.