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Нефть подорожала на заявлениях представителей ОПЕК+

Деловая газета "Взгляд"
13 часов назад

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% – до 85,43 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% – до 83,89 доллара за баррель. Днем ранее фьючерсы WTI превысили отметку в 85 долларов за баррель впервые с 2014 года, передает РИА «Новости».

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, еще не пройден.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, росту цен на черное золото способствуют сообщения о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном в конце этой недели. «Это преддверие более широких переговоров в Вене о том, как возобновить ядерную сделку 2015 года», – цитирует экспертов Wall Street Journal.

Другое,ЕС,Wall Street Journal,РИА Новости,
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