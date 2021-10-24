Цены на смартфоны в России и Узбекистане сравнили

В выпуске на YouTube-канале «808» выяснили, насколько дешевле жителям России обойдётся покупка смартфона в Узбекистане.

Ким Коршунов, ведущий канала «808» на YouTube, отправился в Самарканд, чтобы узнать, сколько местные жители тратят на мобильные устройства известных брендов. Город был выбран не случайно: он не только считается древнейшим на планете, но и является одним из бывших торговых центров на Великом шёлковом пути (между европейскими странами и Китаем).

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Смартфон Redmi Note 10с внутренней памятью 64 ГБ стоит в Узбекистане 2 343 000 сум (или 16 000 рублей). Для сравнения: в «М.Видео» в Москве эту же модель можно приобрести за 17 990 рублей, а в России в целом (e-katalog) - от 14 990 рублей. А вот цена Redmi 9A(2/32 ГБ) в этой стране - 1 250 000 сум (8 500 рублей) или 1 379 000 сум (9 400 рублей); в московском «М.Видео» он продаётся дешевле - за 7 990 рублей, а в России (e-katalog) - от 6 800 рублей.

Xiaomi Mi 11 Lite(6/128 ГБ) можно приобрести в Самарканде за 3 650 000 сум (24 900 рублей). В то же время в сети магазинах «М.Видео» (Москва) он стоит 25 990 рублей, а вообще в России (e-katalog) - от 22 400 рублей. В другом узбекском магазине Xiaomi Mi 11 Liteстоил уже 320 долларов (23 300 рублей).

Владельцем iPhone 12 Pro Max(256 ГБ) в стране можно стать, потратив 1 250 долларов (91 000 рублей). На территории РФ стоить он будет в официальном магазине Apple - 119 990 рублей, а в других магазинах России (e-katalog) - от 87 500 рублей. iPhone 11 Pro Max(64 ГБ) в сети магазинов электроники в Узбекистане стоит 12 000 000 сум (82 000 рублей), в России же (e-katalog) - от 59 990 рублей.