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Ассистент погибшего на съемках фильма "Раст" оператора раскрыл возможные причины трагедии

Газета.Ru
4 часа назад

Оригинальный состав съемочной команды фильма «Раст» за день до трагедии покинул площадку, и погибшего оператора окружали «не те люди». Такое мнение выразил радиостанции «Говорит Москва» первый ассистент Галины Хатчинс, специалист по фокусировке камеры Аарон Чен.

Ассистент погибшего на съемках "Ржавчины" оператора раскрыл возможные причины трагедии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, причинами для ухода части съемочной команды стали плохие условия для проживания — им не предоставили отель. Некоторые опасались за свою безопасность.

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«Их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссер и оператор остались на съемках», — рассказал Чен.

Он отметил, что погибшая Галина Хатчинс доверяла съемочной команде в вопросах безопасности, но в тот момент ее окружали «не те люди». Чен предположил, основываясь на информации о траектории пули, что в момент выстрела она снимала в формате от первого лица, а режиссер находился позади нее, смотря в согнутом положении в монитор.

«Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру», — предположил он.

Голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер ранее отметил, что актер Алек Болдуин, который случайно застрелил кинооператора, нарушил первую заповедь обращения с оружием на съемках. Эксперт отметил, что стрелок никогда не должен наставлять пистолет на другого человека. Он пояснил, что в целях безопасности все оружие, используемое в телевизионном и кинопроизводстве, актеры нацеливают на манекен, но не на оборудование, актеров или съемочную группу.

Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Другое,Алек Болдуин,Радиостанция "Говорит Москва",
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