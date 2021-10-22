В даркнете появилась база автовладельцев Москвы

В интернете появилась база с данными водителей Москвы и Подмосковья. За неё просят $800. В архиве содержится 50 млн записей с 2006 по 2019 год, бонусом при покупке идёт файл с данными за 2020 год, выяснил у продавца информации журналист «Коммерсанта». В базе приведены имена, даты рождения, телефонные номера владельцев авто, а также VIN-коды и номера машин, их марки и модели, год постановки на учёт.

Фото: flickr.com, CC BY-NC-SA 2.0 flickr.com, CC BY-NC-SA 2.0

Продавец, выложивший базу на форуме в даркнете, утверждает, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД. По мнению опрошенных изданием экспертов, утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем. Они интегрированы с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

Продавец предоставил образец записей базы. Издание созвонилось с пятью автовладельцами из этого списка. «Все они отозвались по имени-отчеству, один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, указанным в файле, но уже продал его. Остальные отказались подтвердить актуальность информации», — сообщила газета.

Все данные о зарегистрированном транспорте и автовладельцах хранятся в Федеральной информационной системе ГИБДД, рассказал источник издания, знакомый с ситуацией. Раньше, по его словам, у каждого регионального управления Госавтоинспекции была собственная база, куда передавались данные.

До 2020 года Москва и Подмосковье могли отправлять информацию параллельно в федеральную систему и в собственные системы, уточнил собеседник. Сейчас региональные системы выводят из эксплуатации.

Базы данных ГИБДД выставляют на продажу не в первый раз. В августе 2020 года в интернете продавали базу на 1 млн строк с данными столичных водителей. На форумах за такие базы просят от $1000 до $15 000.