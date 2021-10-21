Оценены производственные потери Renault из-за глобального дефицита микрочипов

Компания Renault, как и другие крупнейшие автопроизводители, испытывают острую нехватку комплектующих на фоне глобального дефицита микрочипов. Как выяснил Reuters, по итогам 2021 года марка выпустит на 300-400 тысяч автомобилей меньше запланированного объема, хотя еще в сентябре производственные потери оценивались в 220 тысяч машин. С проблемами столкнулся и российский завод Renault, который выпускает модели Duster, Kaptur и Arkana, а также АвтоВАЗ, где организована сборка Renault Logan и Sandero.

На Renault дефицит микрочипов сказывается особо остро, так как они необходимы практически для всех узлов, от датчиков тормозов до гидроусилителя руля и мультимединой системы. В сложившейся ситуации французский автопроизводитель вынужден был изменить прогноз относительно производственных потерь: по итогам 2021 года она могут достигнуть 400 тысяч машин, что почти вдвое больше, чем предполагалось в начале сентября.

Два других источника сообщили, что эта цифра может составлять от 350 тысяч до 380 тысяч машин.

О том, насколько сократились глобальные продажи Renault, станет известно 22 октября, когда компания выпустит отчет по итогам трех кварталов. Что же касается России, то за девять месяцев в стране реализовали 98 501 автомобиль французской марки, что на 12 процентов больше результата за тот же период 2020 года. В сентябре дилеры продали 7511 машин — на 46 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года.

Ранее стало известно, что Renault на два месяца задержит поставки новых Duster, Kaptur и Arkana, которые собирают на мощностях московского завода «Рено Россия». Причиной стала нехватка электронных компонентов, в первую очередь датчиков тормозных систем.