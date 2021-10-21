Путин планирует провести большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин планирует в 2021 году провести ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, формат мероприятия будет утвержден в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. 17 декабря 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне, таким образом пресс-конференция была объединена с прямой линией президента с гражданами.
Тогда, среди прочего, на пресс-конференции рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова стояла с плакатом «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Позже в СМИ появилась информация, что вместо чиновника всю работу выполнили пожарные. Путин решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Журналистка объяснила, что специально выбрала «яркую» табличку, чтобы ее, наконец, заметили. «Понятно, вы нас надули», — ответил президент.