Путин планирует провести большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин планирует в 2021 году провести ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, формат мероприятия будет утвержден в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. 17 декабря 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне, таким образом пресс-конференция была объединена с прямой линией президента с гражданами.