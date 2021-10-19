Врач Шипенко и Пересильд рассказал о реабилитации «киноэкипажа» после съемок на МКС

Начальник лаборатории физподготовки «Центра подготовки космонавтов» Владимир Шемчук рассказал «Газете.Ru» об этапах реабилитации режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после 12 дней съемок на МКС. Он отметил, что непродолжительное пребывание в космосе все равно требует реабилитационных мероприятий.

«Реабилитация будет проведена таким образом: начинаем мы с ними все мероприятия с углубленного массажа, и затем подбираем физические упражнения, которые исключают вертикальные нагрузки на позвоночный столб. Это самое проблемное место даже после кратковременного полета. Поэтому первый этап мы работаем, в основном в воде: выполняем упражнения, плаваем. В последующем уже переходим к физическим упражнениям в тренажерном зале», — поделился Шемчук.

С 5 по 17 октября Шипенко и Пересильд снимали на МКС фрагменты художественного фильма под рабочим названием «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. На орбите было отснято около 30 часов материала, из них в ленту войдут 25-35 минут. В производстве также участвовали космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.