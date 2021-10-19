В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.12
Войти в почту

Врач Шипенко и Пересильд рассказал о реабилитации «киноэкипажа» после съемок на МКС

Газета.Ru
6 часов назад

Начальник лаборатории физподготовки «Центра подготовки космонавтов» Владимир Шемчук рассказал «Газете.Ru» об этапах реабилитации режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после 12 дней съемок на МКС. Он отметил, что непродолжительное пребывание в космосе все равно требует реабилитационных мероприятий.

Врач Шипенко и Пересильд рассказал о реабилитации «киноэкипажа» после съемок на МКС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Реабилитация будет проведена таким образом: начинаем мы с ними все мероприятия с углубленного массажа, и затем подбираем физические упражнения, которые исключают вертикальные нагрузки на позвоночный столб. Это самое проблемное место даже после кратковременного полета. Поэтому первый этап мы работаем, в основном в воде: выполняем упражнения, плаваем. В последующем уже переходим к физическим упражнениям в тренажерном зале», — поделился Шемчук.

С 5 по 17 октября Шипенко и Пересильд снимали на МКС фрагменты художественного фильма под рабочим названием «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. На орбите было отснято около 30 часов материала, из них в ленту войдут 25-35 минут. В производстве также участвовали космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

В ходе послеполетной пресс-конференции Шипенко выразил надежду на то, что фильм «Вызов» сможет окупить свой бюджет в прокате.

Другое,Петр Дубров,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители