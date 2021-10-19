Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не обсуждает членство в Евросоюзе, поскольку знает ответ. Так он прокомментировал перспективы вступления страны в ЕС в эфире телеканала ICTV. "Не стоит ставить вопросы, на которые ты знаешь ответ", - отметил Зеленский в интервью. В то же время он сообщил, что вскоре увеличится число государств-членов ЕС, которые письменно - на двустороннем уровне - поддержат европейскую перспективу Украины. "Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", - пояснил Зеленский. Прогресс в реформах Он также напомнил, что уже четыре страны-члена ЕС подписали такие декларации. Ожидается, что еще три документа будут подписаны в ближайшее время. "То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул глава республики. Кроме того, Зеленский отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддерживают Украину и отмечают прогресс в осуществлении реформ - о чем шла речь в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – ЕС. "Но мы понимаем, что членство Украины в Евросоюзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС", - добавил он, признав, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу. "Могли быть в ЕС уже вчера" По его мнению, Украина была бы в ЕС "уже вчера", если бы вопрос членства зависел только от Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Но решение должно быть принято всеми государствами-членами ЕС. "27 стран должны сказать: "Да, мы видим Украину членом", и проголосовать за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. Один на один они говорят: мы - за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в те, другие страны, а там тоже говорят: мы - за. Есть вопросы с другими странами", - заключил Зеленский. "На расстоянии нескольких световых лет" В сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд указала, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от вступления в ЕС. По ее словам, за минувшие пять лет она не увидела приближения Киева к выполнению Копенгагенских критериев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал не держать Киев на "крючке реформ" и признать, что Украину не принимают в ЕС по политическим причинам. Копенгагенские критерии, принятые в столице Дании в 1993 году, определяют условия вступления стран в Европейский союз. Среди требований — политические, географические, экономические, правовые и другие. Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. В частности, вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис говорил, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы. При этом глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде считает, что Украина имеет перспективу членства в ЕС. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям, отметила она. Выбор большинства Большинство украинцев назвали свою страну европейским государством – такие данные приводит социологический центр Разумкова по итогам опроса, проведенного в октябре. Так, 77,1% респондентов назвали Украину европейской страной с точки зрения географии, а еще 54,6% - с позиции истории. Кроме того, 43,7% опрошенных полагают, что Украина входит в число европейских государств в культурном плане. Меньшее количество украинцев назвали свою страну европейской в политическом — 32,5%, социальном — 21,7% и экономическом — 16% плане.