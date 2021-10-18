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Плавающего в море дикого кабана в Венеции сняли на видео

Александр Кузьмин
12 часов назад

В Италии был замечен плавающий в море кабан. Дикого зверя в воде рядом с островом Лидо, отделяющего Венецию от Венецианской лагуны, сняли на видео местные жители. Запись публикует телеканал «360».

Откуда и куда держало путь животное, выяснить не удалось. Однако местные власти призвали всех граждан быть осторожней, поскольку никто не знает, сколько диких хряков оказалось в море.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник лиса прогулялась у храма Василия Блаженного в центре Москвы и попала в объектив камеры наружного наблюдения.

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