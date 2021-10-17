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Политолог назвал страну, которая может развязать Третью мировую войну

News.ru
3 часа назад

Заявления новых властей Японии о пересмотре оборонной стратегии и нанесении превентивных ударов по врагам не следует недооценивать. Они могут свидетельствовать о стремлении Токио к полномасштабному военному конфликту с целью возвращения территорий, принадлежащих Японии до Второй мировой войны. Об этом в своём Telegram-канале написал политолог Евгений Сатановский.

Он отметил, что Япония включает в число своих противников Россию и, скорее всего, именно её имел в виде премьер Фумио Кисида в своих заявлениях.

И тогда вопрос: к чему надо быть готовыми нам <...>? Тут уже совсем не до мирного договора по итогам Второй мировой войны. Тут к Третьей готовиться надо, — написал Сатановский.

По его мнению, после неё, возможно, и будет заключён мирный договор я Японией, «если вообще будет кому и с кем его подписывать».

Политолог добавил, что японская армия в настоящее время является одной из самых боеспособных в регионе. Он порекомендовал российским властям готовиться к различным вариантам развития событий, в том числе к худшему, если Япония нанесёт удар по военным объектам на Дальнем Востоке.

Ранее читатели японского портала Yahoo News встревожились после публикации статьи о совместных военных учениях России и Китая и якобы возможности войны Японии с РФ. По их мнению, у Страны восходящего солнца нет шансов победить в таком конфликте, она проиграет войну за один день.

Другое,Евгений Сатановский,Yahoo,
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