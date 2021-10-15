Польский сейм проголосовал за выдворение прибывающих из Белоруссии мигрантов

Сейм Польши принял поправки о выдворении мигрантов, незаконно пересекающих границу страны, а также закон о строительстве защитного сооружения стоимостью 353 миллиона евро на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Парламент проголосовал за то, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть Польшу. Им могут запретить въезд на срок от полугода до трех лет. Власти также могут не рассматривать ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы — если только заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

14 октября полиция Польши в ходе патрулирования границы с Белоруссией обнаружила труп мужчины. По данным СМИ, погибшим оказался 24-летний мигрант из Сирии. Это уже пятый случай гибели мигранта на польско-белорусской границе за последние несколько недель. Поверенный в делах Белоруссии был вызван в МИД Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как в мае этого года президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики обвиняют Лукашенко в использовании мигрантов с Ближнего Востока в качестве гибридного оружия против ЕС.