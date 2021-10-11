Медведев - о Зеленском и бессмысленности переговоров с Украиной

О Зеленском По мнению Дмитрия Медведева, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особо пути, "сочиняя свою отдельную историю". В то же время он считает, что лица из нынешнего украинского правительства при этом не имеют никакой устойчивой самоидентификации. Отдельное внимание Медведев уделил личности президента Владимира Зеленского, напомнив, что до прихода к власти он всю жизнь разговаривал на русском языке, работал в России и получал "значительные средства" из российских источников. "Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины", - пишет зампред Совбеза РФ. Со слов Медведева, можно лишь представить, насколько "омерзительно" Зеленскому подобное "нравственное "сальто-мортале". "Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - предположил бывший президент России. В этих обстоятельствах президент Украины вынужден маневрировать между различными силами, в результате чего в стране и появляются "ублюдочные документы", например, о коренных народах Украины. Медведев считает, что в этой ситуации Зеленский - больший националист по сравнению с наиболее радикальными из них. "Он очень боится и не любит этих людей (националистов. - ред), но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться?" - задается вопросом Медведев. О влиянии западных сил Российский политик уверен в том, что украинские власти - абсолютно несамостоятельные люди. По словам Медведева, Украина находится под прямым иностранным управлением. В этом контексте он напомнил, что даже в период СССР у социалистических стран был более широкий простор для формирования внутренней политики. В нынешний период на Украине существует полная зависимость от денежных вливаний в экономику со стороны США и ЕС до прямого руководства украинскими спецслужбами американской стороной, пишет Медведев. "США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", - написал он, добавив, что надежды Киева на вступление в НАТО и ЕС "эфемерны". Одновременно с этим Украина, по мнению Медведева, не представляет никакой ценности для западных сил на линии соприкосновения с РФ, потому "дураков сражаться за Украину нет". В этом контексте России с "вассалами дело иметь бессмысленно", уверен политик. О коррупции Медведев, выражая тезис о том, почему во главе Украины стоят люди, "стремящиеся только к тому, чтобы набить свои карманы", вспомнил "досье Пандоры". Там фигурирует в том числе и Зеленский, которому приписывается владение долей в офшорной компании. В этом смысле Медведев выражает предположение, что украинский президент пытается "монетизировать" свое пребывание у власти. "Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами — хоть и враг, но его деньги важнее вражды", - заявил Медведев, констатировав, что с такими людьми контакты непродуктивны, так как "они в любой момент продадут за пятиалтынный". Об украинской дипломатии Руководителей Украины можно характеризовать как невежественных и необязательных людей, пишет Медведев. Это выражается в том, что они постоянно меняют позицию "в угоду" разным политическим силам, включая зарубежные. "Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону", - приводит Медведев пример. Он также утверждает, что украинские политики "беспрерывно лгут" РФ и партнерам и уходят от принятых решений. "Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия", - уверен Медведев. Что делать России У РФ нет другого варианта, кроме как ждать появления на Украине "вменяемого руководства", рассуждает Медведев о дальнейших перспективах. Такое руководство, по его словам, не должно быть нацелено на конфронтацию с Россией, а ставить в приоритет выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой. "Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев.