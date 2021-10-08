По всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram

Очередной сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Сообщения о сбоях поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу. Поступают также сведения о сбоях в работе соцсети "Фейсбук" и мессенджера Facebook Messenger, однако отчетов о неполадках значительно меньше. Ранее на фоне сбоя в работе американской социальной сети Facebook увеличился прирост пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджера Telegram. Число новых пользователей "ВК" увеличилось на 54%, "ОK" — на 25%. Прирост аудитории Telegram ускорился почти в 2,5 раза — число установивших мессенджер повысилось на 143%. Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во "ВКонтакте". Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom. Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.