В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

По всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram

Газета.Ru
12 часов назад

Очередной сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Сообщения о сбоях поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу. Поступают также сведения о сбоях в работе соцсети "Фейсбук" и мессенджера Facebook Messenger, однако отчетов о неполадках значительно меньше. Ранее на фоне сбоя в работе американской социальной сети Facebook увеличился прирост пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджера Telegram. Число новых пользователей "ВК" увеличилось на 54%, "ОK" — на 25%. Прирост аудитории Telegram ускорился почти в 2,5 раза — число установивших мессенджер повысилось на 143%. Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во "ВКонтакте". Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom. Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.

По всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Netflix,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители