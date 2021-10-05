"Киноэкипаж", отправляющийся на съемки фильма на МКС, готов к старту

Космонавт Антон Шкаплеров, который 5 октября полетит на МКС с "киноэкипажем", в состав которого входят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, доложил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к старту. Об этом сообщает "РИА Новости". "Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля "Союз МС-19" к полету готов", — заявил Шкаплеров. В агентстве уточнили, что доклад проводился на 254-й площадке космодрома Байконур. В этой зоне космонавты надевают скафандры. На следующем этапе подготовки члены основного и дублирующего экипажей займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, а дублирующий — на наблюдательный пункт. По данным "Роскосмоса", пуск ракеты назначен на 11:55 по московскому времени. Предполагается, что через девять с половиной минут "Союз МС-19" достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на МКС. Стыковка со станцией произойдет примерно через 3 часа 17 минут с момента взлета. Открытие люков и переход экипажа на борт станции запланировано на 17:05. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток. Ранее стало известно, что Пересильд, Шипенко и Шкаплеров отправились на космодром под традиционную песню "Трава у дома". Проводить "киноэкипаж" приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель.