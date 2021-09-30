«Одной ногой в могиле»: Андрей Губин уверен, что умирает

«Видите, я уже говорить не могу, уже шепелявить начал. Это я-то начал шепелявить! Какой позор... Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот. Мне придется вставлять их и, значит, до конца жизни ходить со вставными зубами», — цитирует артиста kp.ru.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — размышляет он.

По словам Губина, ему приходится трудно не только из-за боли. «В моем доме ремонт на всех этажах идет уже два года. Стучат, сверлят, не дают писать песни — я вынужден был переехать. Пошел в спортзал заниматься — кто-то порвал мне кроссовки, потом пальто. Уехал из страны — сразу пишут, что я наркоман, что я спился, потерял облик. Не могу ни влюбиться, ничего. Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!» — просит певец.