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Правила вывоза детей за рубеж изменятся

News.ru
3 часа назад

В правила выезда несовершеннолетних за рубеж внесут изменения. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, в соответствующем законе появятся «новации». Она уточнила, что все изменения будут направлены на защиту интересов ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости.

Правила вывоза детей за рубеж изменятся
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Новации, безусловно, будут. Необходимо в интересах ребёнка этот вопрос нормативно закрепить. Если гражданин не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребёнком, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, — отметила Казакова.

Она также добавила, что в случае возникновения спорных моментов они будут рассматриваться в судебном порядке.

Ранее стало известно, что российским семьям будут выплачивать по 20 тысяч каждый год на сборы ребёнка в школу. Средства будут выделять из материнского капитала. Такое предложение озвучила Счётная палата в отчёте по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.

Другое,Счетная палата,
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