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Москва вошла в топ-5 рейтинга 100 лучших городов мира

Мослента
2 часа назад

Москва заняла четвертую строчку в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities, который составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy. Об этом сообщила вице-мэр Наталья Сергунина, ее слова опубликованы на сайте мэра и правительства Москвы.

Москва вошла в топ-5 рейтинга 100 лучших городов мира
Фото: МослентаМослента

Столица второй раз вошла в топ-5 рейтинга. На первой строчке находится Лондон, на второй — Париж, на третьей — Нью-Йорк, замыкает пятерку лучших городов Дубай.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — сообщила Сергунина.

Отмечается, что при составлении рейтинга оцениваются статистические показатели в 24 областях.

Ранее сообщалось, что Москва попала в девять номинаций мирового этапа голосования престижной туристической премии World Travel Awards, в том числе в «Лучшее направление в сфере делового туризма» и «Лучшее направление в части качества городской жизни». Гранд-финал World Travel Awards пройдет в Москве в конце этого года.

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