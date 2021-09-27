Цены на газ в ЕС достигли почти $950

На момент закрытия торгов в понедельник, 27 сентября, цена на газ в Евросоюзе достигла практически $950 за одну тыс. куб. м, показывая рост более чем на 11% по итогам дня. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $946 за 1 тыс. куб. м. Отмечается, что общий рост цены за кубометр газа 27 сентября превысил показатель в 11%. Ранее "Газпром" и Венгрия 27 сентября подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Венгрия начнет получать газ через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем". Подписанные контракты подразумевают "надежные и стабильные поставки российского газа на 15 лет".