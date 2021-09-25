СМИ: талибы казнили в провинции Герат четырех человек, обвиненных в похищении людей

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Об этом сообщило в субботу местное агентство Aamaj News.

Фото: ТАСС ТАСС

На распространенных кадрах видно, как четырех мужчин повесили при большом скоплении людей. Представители радикалов пока не комментируют произошедшее, хотя ранее один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью агентству Associated Press заявлял, что "Талибан" планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.

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В 1996-2001 годах когда талибы находились у власти в Афганистане, в стране были широко распространены публичные наказания, такие как побивание камнями, отсечение рук и ног, а также казнь через повешение. Решения о тех или иных видах наказания выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трех шариатских судей. Постановления приводились в исполнение после утверждения руководством "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание "Талибана").

После отстранения радикалов от власти публичные виды наказания в Афганистане были отменены. Между тем в Уголовный кодекс Исламской Республики Афганистан была включена смертная казнь (через расстрел или через повешение), которая применялась главным образом в отношении преступников, обвиненных в тяжких убийствах, изнасилованиях и террористической деятельности.