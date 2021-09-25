В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере прекратил процедуру экстрадиции и освободил из-под домашнего ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Как передает телеканал СBC, она частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана. После этого прокуратура США отозвала запрос на экстрадицию Ваньчжоу из Канады. Все обвинения с нее сняты. Как пишет Reuters, Ваньчжоу в ближайшее время вылетит из Канады в Китай. По данным The Wall Street Journal, финдиректор Huawei ранее заключила с американским минюстом сделку, условием которой было ее возвращение на родину. Для этого Ваньчжоу должна была признать ряд нарушений – сообщалось, что взамен прокуратура отложит судебное преследование, а позже снимет обвинения в мошенничестве, что и произошло. Спустя несколько часов после освобождения финдиректора Huawei премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что задержанные в конце 2018 года в Китае экс-дипломат Майкл Ковриг и предприниматель Майкл Спэйвор также освобождены и уже направляются в Канаду. Власти КНР обвиняли их в краже информации, "представляющей важность для национальных интересов Пекина". Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы. При этом в Китае отрицали, что дела Ваньчжоу и задержанных канадцев взаимосвязаны. В чем обвиняли Мэн Ваньчжоу Ваньчжоу, дочь основателя Huawei, была задержана в аэропорту Ванкувера в декабре 2018 года по запросу США. Женщину обвинили в нарушении американских санкций против Ирана. В Вашингтоне считают, что она осуществляла незаконные транзакции через банк HSBC, обвиняемый в переводах средств в страны, находящиеся под рестрикциями. Утверждалось, что Ваньчжоу якобы пыталась избегать санкций, предоставляя банкам недостоверные сведения. Впоследствии ее поместили под домашний арест, выпустив под залог в размере $7 млн и разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Санкции в отношении Huawei В августе 2018 года бывший президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. 15 мая 2019 года Трамп подписал указ, которым ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации в ответ на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом. 17 августа 2020 года минторг США ограничил 38 дочерним компаниям Huawei доступ к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.