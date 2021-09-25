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Взрыв газа в жилом доме произошел в Свердловской области

Газета.Ru
12 часов назад

В одной из квартир жилого дома Верхней Пышмы в Свердловской области произошел взрыв газа. Об этом сообщает E1.ru.

Взрыв газа в жилом доме произошел в Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации утверждается, что по предварительным данным пострадал один человек.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что инцидент произошел приблизительно в 7:10 утра (5:10 мск) после того, как мужчина из трехкомнатной квартиры поставил чайник на плиту.

«Взрывной волной повреждены межкомнатные перегородки 4-й и 21-й квартир. Одна стена из 21-й квартиры обрушилась в четвертую, еще две стены из четвертой квартиры упали в 21-ю. Сейчас из подъезда, где все произошло, проводится экстренная эвакуация жильцов. Газ в доме перекрыт», — заявил Горелых.

Он подчеркнул, что происшествие не носит криминальный характер. Соседи охарактеризовали пострадавшего мужчину, как спокойного и не скандального человека.

Издание отмечает, что на место происшествия прибыли все оперативные службы и ведомства.

Другое,Валерий Горелых,МВД,
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