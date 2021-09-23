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В Крыму прошли военные учения Черноморского флота РФ

Газета.Ru
2 часа назад

В Крыму прошли военные учения Черноморского флота России по уничтожению учебных морских целей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ходе маневров личный состав боевых расчетов береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных целей, выполнив пуски противокорабельными ракетами на полигоне Опук в Крыму. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита мишени. Особенностью учения стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке позиций, отметили в военном ведомстве. Учения проведены в соответствии с планом боевой подготовки сил флота в ходе совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз флота. Ранее в сентябре завершились совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021".

В Крыму прошли военные учения Черноморского флота РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Министерство обороны,
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