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Танцующий лампаду медведь в Нижне-Свирском заповеднике попал на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад

Чернолапый медведь «станцевал» ламбаду во время почесов спиной о дерево в Нижне-Свирском заповеднике Ленинградской области. Видео появилось в социальных сетях заповедника.

На кадрах можно увидеть, как медведь стоит рядом с деревьями и чешет спину, что стало похоже на танец ламбада.

«Мнения сотрудников разделились: некоторые считают, что на видео два разных, просто очень похожих медведя, а некоторые полагают, что это один и тот же зверь», — рассказали в заповеднике.

Ученые предполагают, самцы чешут спину для того, чтобы пометить места и тем самым общаться с сородичами.

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