В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Глава Роскосмоса заявил о невозможности сотрудничества с компанией Илона Маска

Ferra.ru
12 часов назад

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня во время научно-практической конференции «Орбита молодёжи» сказал, что прямое сотрудничество корпорации с компанией Илона Маска SpaceX исключено.

Рогозин заявил о невозможности сотрудничества «Роскосмоса» и SpaceX
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Рогозин назвал SpaceX прямым конкурентом. Именно поэтому сотрудничество вряд ли возможно.

Глава Роскосмоса также заявил, что компания Илона Маска пытается выдавить российскую корпорацию с рынка космических пусков. Для этого SpaceX использует в том числе демпинг. Тем не менее Роскосмос, по словам Рогозина, внимательно следит за проектами американского конкурента.

Ранее Дмитрий Рогозин не раз вступал в Илоном Маском в переписку в Twitter. Недавно в интервью телеканалу CNN глава Роскосмоса заявил, что приглашает предпринимателя в гости в Россию и «уже поставил разогревать чайник». Рогозин предложил обсудить вместе исследование вселенной. На это Маск написал: «Отлично! Какой чай тебе нравится?». Рогозин в ответ опубликовал фотографию пачки чёрного индийского чая «Три дружных слона».

Другое,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,CNN,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители