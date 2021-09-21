Рогозин заявил о невозможности сотрудничества «Роскосмоса» и SpaceX

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня во время научно-практической конференции «Орбита молодёжи» сказал, что прямое сотрудничество корпорации с компанией Илона Маска SpaceX исключено.

Рогозин назвал SpaceX прямым конкурентом. Именно поэтому сотрудничество вряд ли возможно.

Глава Роскосмоса также заявил, что компания Илона Маска пытается выдавить российскую корпорацию с рынка космических пусков. Для этого SpaceX использует в том числе демпинг. Тем не менее Роскосмос, по словам Рогозина, внимательно следит за проектами американского конкурента.