Напавший на пермский вуз умер в больнице

В больнице во время операции умер 18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Он получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании, уточняет Telegram-канал «112». Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и там подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.