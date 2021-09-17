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В Томской области пропала группа Русского географического общества

Газета.Ru
1 час назад

Девять участников Русского географического общества (РГО) пропали во время экспедиции на территории Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель томского отделения РГО.

В Томской области пропала группа Русского географического общества
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

«Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски», — сказал собеседник агентства.

По информации МЧС по региону, группу видели последний раз 11 сентября жители населенного пункта Майское Красноярского края.

«В этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что группа РГО вовремя не вернулась с маршрута поступила в экстренные службы 17 сентября, уточнили в МЧС.

«Данная экспедиционная группа находилась на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 6 по 11 сентября. Была зарегистрирована, и 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область»,— отметили в ведомстве.

Уточняется, что группа отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, который служил опорной базой для освоения Сибири.

Ранее сообщалось, что четверо заблудившихся сахалинцев самостоятельно вышли из леса.

Другое,Русское географическое общество,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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