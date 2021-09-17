В Томской области пропала группа Русского географического общества

Девять участников Русского географического общества (РГО) пропали во время экспедиции на территории Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель томского отделения РГО.

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«Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски», — сказал собеседник агентства.

По информации МЧС по региону, группу видели последний раз 11 сентября жители населенного пункта Майское Красноярского края.

«В этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что группа РГО вовремя не вернулась с маршрута поступила в экстренные службы 17 сентября, уточнили в МЧС.

«Данная экспедиционная группа находилась на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 6 по 11 сентября. Была зарегистрирована, и 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область»,— отметили в ведомстве.

Уточняется, что группа отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, который служил опорной базой для освоения Сибири.