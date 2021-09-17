Умер пионер компьютерной техники Клайв Синклер

На 82-м году жизни умер Клайв Синклер — британский предприниматель, изобретатель и основатель Sinclair Research. Его ZX Spectrum, вышедший в 1982 году, стал одним из самых популярных в Европе компьютеров. Чтобы накопить на создание собственной компании, предприниматель бросил школу и три года проработал журналистом. Среди его изобретений также был и электромобиль, но он не пользовался успехом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О смерти пионера компьютерной техники сообщила The Guardian его дочь Белинда. «Он был поразительным человеком. Конечно, он был очень умён и всегда всем интересовался», — заявила она. Синклер умер после продолжительной болезни в Лондоне 16 сентября, добавила она.

Будущий изобретатель родился неподалёку от Ричмонда 30 сентября 1940 года. В 17 лет бросил школу, в 1961 году основал компанию Sinclair Radionics. Компания изобрела карманный калькулятор в начале 1970-х, производила электронные часы и портативные телевизоры.

Вторая компания предпринимателя называлась Sinclair Research и выпускала радиоэлектронные устройства. Первый компьютер выпустили в 1980 году: ZX80 не был похож на современные модели, зато стоил гораздо дешевле современников. Ставший популярным ZX Spectrum вышел в 1982 году. Из-за низкой стоимости за первые 17 месяцев продали более 1 млн компьютеров.