В Госдуме прокомментировали уход Польши от российского газа

Сегодня российский газ является крайне востребованным на мировом рынке, о чем говорит, в том числе, резкий скачок цен. В случае отказа Польши от поставок «Газпрома» произойдет только перераспределение среди других покупателей, что не нанесет России никакого урона. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам газа из России. Такое заявление сделал представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, его слова приводит агентство «Прайм».

Видео дня

По словам чиновника, вместо российского газа теперь будут использовать норвежский, который будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию. Начало поставок ожидают с 1 октября 2022 года, когда завершится срок действия контракта с «Газпромом».

Формирование исторической памяти

Гутенев отметил, что норвежский газ, без сомнения, является более демократичным, чем газпромовский. И это стало единственной выгодой, объясняющей выбор польской стороны.

«С точки зрения надежности Польша не выигрывает ничего. По ценообразованию тоже — контракты для долгосрочных клиентов у "Газпрома" очень выгодные. Мы видим примеры, когда, например, Украина формально берет газ у своих соседей, а реально получает его из российских газопроводов, только уже по другим ценам. Так же и Польша — она многое теряет с уходом от поставок "Газпрома", но, есть вероятность, что под давлением бизнеса, населения, снижения экономики, конкурентоспособности товаров, ценообразование на которые тесно связано со стоимостью топлива, страна может занять более разумную позицию», — предположил политик.

Но, даже если этого не произойдет, Россия, по мнению Гутенева, не потеряет ничего — в Европе наблюдается огромный дефицит газа, о чем говорят не только пустые хранилища, но и цены, которые бьют все рекорды.

«Увеличение цены менее чем за полгода в четыре раза делает любые объемы прокачки востребованными. Так что, если Польша уйдет, просто произойдет перераспределение в сторону других потребителей, что не нанесет "Газпрому" никакого урона. Тем не менее я считаю необходимым формирование долгой исторической памяти, подобные нелогичные и даже враждебные шаги должны находить отражение в будущем. И, когда курс наших соседей изменится, нужно, чтобы это имело серьезные последствия, в том числе экономические», — считает депутат.

Политик резюмировал, что каждый враждебный шаг должен в будущем конвертироваться в выгоду для России и убытки для соперников.