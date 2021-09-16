США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве

Альянс получил название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Его цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

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О чем договорились стороны?

В рамках соглашения три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами. Также стороны намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, стороны планируют обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.

Представители Белого дома в ходе брифинга также уточнили, что цель альянса заключается «в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере <...> и обеспечит более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран».

Подводные лодки

Помимо прочего, договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Вместе с тем австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. Разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду». Партнерство предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

Сразу после заключения соглашения глава австралийского правительства Скотт Моррисон заявил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Вместе с тем он подчеркнул, что Франция остается для Австралии важным партнером в Тихоокеанском регионе.

Договор предполагает, что в рамках альянса Австралия получит не менее восьми подводных лодок. Три страны немедленно сконцентрируются на определении оптимального пути для их доставки. Также Канберра получит доступ к американским ракетным технологиям, что позволит ускорить создание «национальной военной индустрии и производства управляемого оружия», сообщает ТАСС.

Реакция Китая

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам. Он призвал страны AUUKUS избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны.

В свою очередь, австралийский премьер Моррисон призвал Пекин к новому диалогу о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и направил соответствующее открытое приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Также, по его словам, он обсудил формирование нового партнерства с премьер-министром Нарендрой Моди, премьером Японии Есихидэ Сугой и главой новозеландского правительства Джасиндой Ардерн.

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