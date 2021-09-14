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ВМС Украины провели летные учения на границе с Крымом

Газета.Ru
57 минут назад

Морская авиация Украины провела учения в Херсонской области — на границе с Крымом.

ВМС Украины провели летные учения на границе с Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В тренировках принимали участие Ми-8 и Ми-14ПЧ Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», — говорится в сообщении украинского Генштаба на Facebook.

Маневры длились в течение нескольких дней. По словам заместителя командира бригады, экипажи успешно выполнили контрольные полеты и продемонстрировали слаженность действий.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что обнаружили тайник с оружием в лесу на границе с Белоруссией во время антитеррористических учений.

Другое,СБУ,Республика Крым,Украина,
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