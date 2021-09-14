ВМС Украины провели летные учения на границе с Крымом

«В тренировках принимали участие Ми-8 и Ми-14ПЧ Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», — говорится в сообщении украинского Генштаба на Facebook.