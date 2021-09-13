Задержан сбежавший из ИВС в Истре Александр Мавриди

В Москве задержан последний участник побега из ИВС Истры Александр Мавриди. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Мавриди нашли в столичном районе Митино на Дубравской улице. Он пытался оказать сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК России.

Ранее МВД увеличило до 1,5 млн рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди, который обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи. Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа.

Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого колбасного короля, владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова.