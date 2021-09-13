Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности

КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что испытания проходили 12 и 13 сентября, подготовка к ним шла около двух лет.

«Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия огромного значения... продвигалась вперед в соответствии с надежным научным процессом разработки оружия в течение последних двух лет», — говорится в сообщении государственного агентства КНДР.

Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели «в течение 7 580 секунд» по траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1,5 тыс. км.