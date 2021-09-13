Инцидент произошел в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) в воскресенье, 12 сентября. На борту самолета авиакомпании «Аэросервис» находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.