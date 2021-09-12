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Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу

Деловая газета "Взгляд"
6 часов назад

Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.

Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.

«Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков.

По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира.

«В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины.

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