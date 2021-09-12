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Володин призвал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского о войне

Газета.Ru
4 часа назад

Лидерам Евросоюза нужно обратить внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, которые крайне опасны для европейских стран. Такое мнение у себя в Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин призвал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского о войне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?" - задался вопросом парламентарий.

По его мнению, лидерам ЕС необходимо обратить внимание на происходящее в украинском государстве, если они не хотят, чтобы европейцы были "втянуты в полномасштабную войну".

Кроме того, политик выразил мнение, что высказывания Зеленского о пропасти между жителями РФ и Украины свидетельствует о его нежелании налаживать нормальные отношения.

"Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев - жителей Украины - будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ", - сказал он.

Володин также отметил, что "худой мир лучше любой войны", что следует понимать украинскому лидеру.

"Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", - заявил он.

Ранее Зеленский не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. По словам президента Украины, подобное развитие событий, вероятно, станет "крупнейшей ошибкой России".

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