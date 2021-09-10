Посла США вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в выборы

Ранее стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан 10 сентября прибыл в МИД РФ. Дипломатический источник ТАСС также заявил, что причиной вызова посла стало вмешательство США в выборы в России.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по результатам саммита в Женеве договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. 24 июня Салливан вернулся в Россию. Во время общения с журналистами он заявил, что будет неустанно работать над принятием шагов, необходимых для достижения задач, определенных на саммите РФ-США в Женеве.