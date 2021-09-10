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Американского посла вызвали в МИД России из-за вмешательства США в выборы

Газета.Ru
3 часа назад

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ для встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, сообщается на сайте российского дипведомства.

Посла США вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в выборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе встречи российская сторона подчеркнула, что обладает «неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами» в ходе подготовки и проведения выборов в Госдуму.

«В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается также, что стороны обсудили некоторые другие вопросы двустороннего характера.

Ранее стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан 10 сентября прибыл в МИД РФ. Дипломатический источник ТАСС также заявил, что причиной вызова посла стало вмешательство США в выборы в России.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по результатам саммита в Женеве договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. 24 июня Салливан вернулся в Россию. Во время общения с журналистами он заявил, что будет неустанно работать над принятием шагов, необходимых для достижения задач, определенных на саммите РФ-США в Женеве.

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