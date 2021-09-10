Зеленскому посоветовали не ждать помощи в случае войны с РФ

Читатели сайта телеканала Fox News отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией. Они посоветовали украинскому лидеру не рассчитывать в этом случае на помощь президента США Джо Байдена.

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Американские пользователи в комментариях напомнили Зеленскому, что Крым вернулся в состав России во времена, когда Байден был вице-президентом у Барака Обамы.

Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится, — написал один из читателей.

Другой отметил, что война между Россией и Украиной возможна только при Байдене, поскольку Россия «его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится».

Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож! — считает ещё один читатель.

Некоторые вспомнили коррупционный скандал на Украине с участием сына Байдена.

Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлёт вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках, — сыронизировал другой пользователь.