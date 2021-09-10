Российский чиновник избежал наказания за ущерб на 2,3 млрд рублей

В Тюменской области экс-чиновник избежал наказания за причинённый ущерб на 2,3 млрд рублей. Бывшего главу Тобольского района Юрия Батта признали виновным в халатности, но из-за истечения срока давности преступления его освободили от наказания, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По версии следствия, из-за распоряжений фигуранта дела на территории природного комплекса начали добычу и складирование песка, в результате чего нарушили плодородный слой почвы на площади 91 000 кв. м.
Об освобождении от наказания экс-главы Тобольского района Юрия Батта в связи с истечением срока уголовного преследования просила тобольская прокуратура. Ранее фигуранту дела вменяли превышение должностных полномочий, но суд переквалифицировал его действия на халатное отношение к должностным обязанностям.
«Юрий Батт освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тобольского районного суда.
Как следует из материалов дела, весной 2018 года Юрий Батт подписал два незаконных распоряжения, позволив компании «Промэкскавация» использовать земли Абалакского природно-исторического комплекса. Компания допустила нарушения при добыче и складировании песка на особо охраняемой территории.
Следствие утверждало, что из-за халатности экс-главы района в заказнике уничтожили плодородный слой почвы на площади около 91 000 кв. м. Ущерб составил около 2,3 млрд рублей.
Уголовное дело против Батта завели в конце 2019 года, тогда в администрации прошли обыски и выемка документов. Сам чиновник свою вину отрицал. В 2020 году Батт покинул пост главы района по собственному желанию. Госслужащего назначили на эту должность в 2010-м, а спустя семь лет ему удалось переизбраться.
Ранее «Секрет» рассказывал об аресте чиновника Росимущества за разбазаривание земель на 168 млн рублей. Главу ставропольского подразделения ведомства Александра Ковалёва посадили под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.