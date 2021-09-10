Российский чиновник избежал наказания за ущерб на 2,3 млрд рублей

В Тюменской области экс-чиновник избежал наказания за причинённый ущерб на 2,3 млрд рублей. Бывшего главу Тобольского района Юрия Батта признали виновным в халатности, но из-за истечения срока давности преступления его освободили от наказания, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По версии следствия, из-за распоряжений фигуранта дела на территории природного комплекса начали добычу и складирование песка, в результате чего нарушили плодородный слой почвы на площади 91 000 кв. м.

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Об освобождении от наказания экс-главы Тобольского района Юрия Батта в связи с истечением срока уголовного преследования просила тобольская прокуратура. Ранее фигуранту дела вменяли превышение должностных полномочий, но суд переквалифицировал его действия на халатное отношение к должностным обязанностям.

«Юрий Батт освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тобольского районного суда.

Как следует из материалов дела, весной 2018 года Юрий Батт подписал два незаконных распоряжения, позволив компании «Промэкскавация» использовать земли Абалакского природно-исторического комплекса. Компания допустила нарушения при добыче и складировании песка на особо охраняемой территории.

Следствие утверждало, что из-за халатности экс-главы района в заказнике уничтожили плодородный слой почвы на площади около 91 000 кв. м. Ущерб составил около 2,3 млрд рублей.

Уголовное дело против Батта завели в конце 2019 года, тогда в администрации прошли обыски и выемка документов. Сам чиновник свою вину отрицал. В 2020 году Батт покинул пост главы района по собственному желанию. Госслужащего назначили на эту должность в 2010-м, а спустя семь лет ему удалось переизбраться.