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Движение "Талибан" отменило инаугурацию временного правительства

Газета.Ru
1 час назад

В Афганистане отменена инаугурация временного правительства государства. Его должно были сформировать представители движения «Талибан (организация запрещена в России)», захватившие власть в государстве. Об этом пишет ТАСС.

Движение "Талибан" отменило инаугурацию временного правительства
Фото: Rahmat Gul/APRahmat Gul/AP

Инаугурация должна была пройти 11 сентября. Пока что о причинах отмены не сообщается.

11 сентября — черный день в истории США. 20 лет назад, в 2001 году, террористы «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» совершили 4 атаки. В ходе терактов в США в этот день погибли 2977 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать участие в этом мероприятии.

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