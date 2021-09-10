ЕР внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Депутаты фракции "Единая Россия" и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более лиц, не достигших несовершеннолетия. Об этом этом сообщает ТАСС. Согласно проекту, максимальное наказание в виде пожизненного срока распространяется на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также пожизненное лишение свободы будет предусмотрено для ранее не привлекавшихся по указанным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Авторами проекта, помимо Турчака, выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Ранее замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал принудительно кастрировать педофилов, чтобы обезопасить несовершеннолетних. Он напомнил, что тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних неоднократно поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.