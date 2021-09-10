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В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым

Lenta.ru
1 час назад

Церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС России Евгением Зиничевым началась в Москве утром в пятницу, 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прощание с министром проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом погибшего установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушках около гроба представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева.

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, церемонию прощания с министром планирует посетить Владимир Путин. Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом для прессы режиме в пятницу, 10 сентября.

Евгений Зиничев погиб на учениях в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края на 56 году жизни. Как сообщили в МЧС, глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

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