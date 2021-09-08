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Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске

Газета.Ru
7 часов назад

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Следственного комитета России по Московской области Анну Тертичную.

Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По предварительным данным, пять пострадавших, двое погибших — женщина и мужчина», — сказала она.

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

В экстренных службах уточнили, что здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное, а в результате взрыва также были выбиты стекла.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), возбуждено после взрыва газа в подмосковном Ногинске.

Другое,Ногинск,
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