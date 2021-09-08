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Первую тренировку Роналду в Манчестер Юнайтед сняли на видео

Александр Кузьмин
8 часов назад

Криштиану Роналду провел первую тренировку после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в тренировочном центре «Траффорд» в Манчестере. Видео публикует «Ruptly» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Обладатель пяти золотых мячей, перешедший в последний день трансферного окна из Туринского Ювентуса в Английский клуб может появиться в составе в ближайшем матче, который пройдёт на домашнем стадиона Манчестера «Олд Траффорд».

36-летний футболист смог начать тренировки в клубе после дисквалификации в отборочном матче к чемпионату мира против Азербайджана.

Напомним, что Криштиану Роналду уже выступал за один из самых популярных футбольных клубов в мире с 2003 по 2009 год.

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