Первую тренировку Роналду в Манчестер Юнайтед сняли на видео

Криштиану Роналду провел первую тренировку после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в тренировочном центре «Траффорд» в Манчестере. Видео публикует «Ruptly» со ссылкой на официальный сайт клуба.
Обладатель пяти золотых мячей, перешедший в последний день трансферного окна из Туринского Ювентуса в Английский клуб может появиться в составе в ближайшем матче, который пройдёт на домашнем стадиона Манчестера «Олд Траффорд».
36-летний футболист смог начать тренировки в клубе после дисквалификации в отборочном матче к чемпионату мира против Азербайджана.
Напомним, что Криштиану Роналду уже выступал за один из самых популярных футбольных клубов в мире с 2003 по 2009 год.