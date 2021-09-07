Россиянам рассказали о доплатах к пенсии за родственников

Российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам, рассказал специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис. Он отметил, что в ряде случаев могут назначаться выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Также предусмотрены доплаты в связи со смертью или пропажей родственника.

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Эксперт рассказал «Прайму», что у пенсионера есть право на повышенное пособие, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сёстры, внуки, бабушки и дедушки. Для получения денег необходимо обратиться с пакетом подтверждающих документов в Пенсионный фонд или МФЦ.

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«Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности первой группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера», — уточнил Биезбардис.

С 1 февраля пенсионеры могут получать 1752 рубля за родственников, которые погибли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе — до распада Советского Союза.

Дети ликвидаторов чернобыльской аварии могут получать ежемесячно по 1459 рублей на своих родителей.

По 4378 рублей полагается родителям и жёнам военнослужащих, погибших во время боевых действий, в том числе выплаты положены на участников боя в Аргунском ущелье. Правом на ежемесячные выплаты обладают родственники умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы.

Получать 500 рублей ежемесячно могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ. Биезбардис напомнил, что пенсионер наследует имущество умершего родственника, имевшего накопления.